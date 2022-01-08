أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب إثيوبيا: جاهزون لإظهار هويتنا

السبت، 08 يناير 2022 - 21:31

كتب : FilGoal

وبيتو أباتي مدرب إثيوبيا

شدد وبيتو أباتي مدرب منتخب إثيوبيا على جاهزية فريقه لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويعود منتخب إثيوبيا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ عام 2013.

وجاء مؤتمر ميبراتو قبل بداية البطولة كالآتي

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"جاهزون لإظهار بأنن فريق جيد ولإظهار هويتنا، جميع اللاعبون الذين سيعودون للمشاركة بعد ثمان سنوات أنهم لا يشعرون بأي اختلاف على الرغم من دخول تقنية الفيديو التي سيتم استخدامها هذا العام".

"الجميع يقدرنا بشكل منخفضل ووضعنا في تصنيف الاتحاد الدولي كذلك، ولكن من الصعب القول بأن الترتيب يدل على وضعنا الحالي".

"كما نعلم جميعا فإن منافسينا أقوياء جدا وقد بنيوا بواسطة لاعبين جيدين ومع ذلك فنحن مستعدون للمنافسة وإظهار ما لدينا".

"استعدينا لتلك البطولة في أفضل الظروف وسنعود إلى هذا العرض الكروي الإفريقي الرائع بعد غياب سنوات، نحترم خصومنا لكننا واثقون من موهبتنا، سنلعب بطريقتنا في تلك المنافسة وهدفنا ليس المشاركة فقط ولكن لإظهار بأن إثيوبيا لديها لاعبين شباب يمكنهم مفاجأة الجميع".

كما تحدث جيتانيه كيبيدي لاعب إثيوبيا قائلا: "هذه هي المشاركة الثانية لي في كأس أمم إفريقيا بعد 2013، ونأمل أن نحظى ببطولة جيدة، وقد لعبنا بالفعل مباريات جيدة في مختلف المسابقات والأمر متروك لنا الآن لتقديم أفضل ما لدينا".

وتقام كأس أمم إفريقيا في الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.

ويفتتح منتخب إثيوبيا مبارياته في البطولة بمواجهة كاب فيردي غدا الأحد على ملعب أومني سبورت باول بيا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأوقعت القرعة منتخب إثيوبيا في المجموعة الأولى بجانب كل من كاب فيردي، والكاميرون، وبوركينا فاسو.

كأس الأمم الإفريقية 2021
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