تشكيل ريال مدريد - عودة فينيسيوس وبنزيما لقيادة الهجوم

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل الفريق الذي سيلعب بعد قليل أمام فالنسيا.

ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

عاد فينيسيوس جونيور لتشكيل الفريق بعد غياب في آخر مباراتين لإصابته بفيروس كورونا.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلاند ميندي

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور.