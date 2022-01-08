سفير مصر لـ في الجول: سلبية مسحة البعثة بعد الوصول لـ الكاميرون

السبت، 08 يناير 2022 - 20:12

كتب : بسام أبوبكر

محمد صلاح منتخب مصر

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون عن نتيجة المسحة الخاصة ببعثة الفراعنة.

وصل منتخب مصر إلى مطار جاروا استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا 2021.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون.

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وقال مدحت المليجي لـ FilGoal.com: "نتيجة مسحة البعثة المصرية جاءت سلبية بالكامل".

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وخضع المنتخب المصري لمسحة طبية بعد الوصول قبل الدخول للبلاد.

وكان في استقبال البعثة المصرية لدى وصولها إلى مطار جاروا السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون وعدد كبير من وسائل الإعلام ، حيث تمت اجراءات الوصول بسهولة وفي وقت وجيز.

وتتفتح منافسات البطولة غدا بمواجهة بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي للفوز بالبطولة بسبع بطولات.

أمم إفريقيا منتخب مصر
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