صور أيقونية ولحظات تاريخية ضمن أبرز لقطات الجيل الذهبي لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

ساعات قليلة وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي تقام في الكاميرون.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بهدف التتويج بالكأس الغائب عن الفراعنة منذ عام 2010.

وحقق الجيل الذهبي التاريخي لمنتخب مصر آخر ألقاب الفراعنة في كأس أمم إفريقيا، بعدما فاز بالبطولة 3 مرات متتالية في إنجاز لم يحققه أحد أعوام 2006 و2008 و2010.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في افتتاح مبارياته بدور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبزر صور مشاركات منتخب مصر في بطولات أمم إفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.