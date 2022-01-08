المصري لـ في الجول: انتهاء أزمة عمرو مرعي

السبت، 08 يناير 2022 - 20:02

كتب : أحمد الخولي

عمرو مرعي - المصري - الاتحاد - الصورة من حساب المصري

أعلن حسن عمار عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي المصري والمتحدث الرسمي انتهاء أزمة مستحقات عمرو مرعي لاعب الفريق.

وقال عمار في تصريحات عبر FilGoal.com: "تم الاجتماع مع نبيل أبو زيد وكيل عمرو مرعي من قبل مجلس المصري بقيادة رئيس النادي سمير حلبية وتم التوصل إلى حلول".

وتابع "اللاعب سيحصل غدا على مليون جنيه، وسيتم تقسيط مستحقاته بمعدل 156 ألف جنيه كل شهر حتى أغسطس المقبل".

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وأضاف" عمرو مرعي سيلتحق غدا بمعسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة في كأس الرابطة".

ويفتتح المصري كأس الرابطة المصري بمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل 12 يناير.

وأوقعت القرعة المصري في المجموعة الأولى بجانب كل من مصر للمقاصة، وفيوتشر، والاتحاد السكندري، وبيراميدز، وإيسترن كومباني.

عمرو مرعي المصري
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