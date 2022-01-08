توانزيبي إلى نابولي على سبيل الإعارة

السبت، 08 يناير 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

أليكس توانزيبي - نابولي

أعلن نادي نابولي غي بيان رسمي عن ضم أكسيل توانزيبي من صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

وأشار النادي في بيانه إلى أن توانزيبي سيلعب في صفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع عدم وجود بند يتيح أحقية الشراء.

توانزيبي كان معارا لأستون فيلا خلال النصف الأول من الموسم ولكن إدارة مانشستر يونايتد قررت قطع الإعارة بسبب عدم مشاركته مع ستيفان جيرارد مدرب الفريق.

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ويسعى نابولي لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة على الدوري الإيطالي في النصف الثاني من الموسم والمنافسة على لقب الدوري الأوروبي.

وكانت القرعة قد أوقعت نابولي في دور الـ 16 الأول من الدوري الأوروبي في مواجهة برشلونة.

ويعد توانزيبي هو الصفقة الأولى لنابولي خلال موسم الانتقالات الحالي والذي ينتهي بنهاية شهر يناير.

توانزيبي كان قد شارك في 11 مباراة مع أستون فيلا منذ بداية الموسم ولكن شارك في دقائق قليلة منذ تولي جيرارد مسؤولية تدريب الفريق.

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أكسيل فيتسل نابولي
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