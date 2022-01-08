انتهت في إسبانيا - غرناطة (1) - (1) برشلونة.. تعادل في الوقت القاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غرناطة ضد برشلونة في الأسبوع العشرين للدوري الإسباني.

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ق 89 جووووووووووول التعادل في الوقت القاتل.. تسديدة أنطونيو بويرتاس وسط ارتباك دفاعي تسكن شباك برشلونة

ق 80 بطاقة حمراء.. طرد جافي لاعب برشلونة للإنذار الثاني

ق 61 تبديلين في صفوف برشلونة بخروج لوك دي يونج وفيران جوتجلا ونزول ممفيس ديباي وعبد الصمد الزلزولي

ق 57 جوووووووووووول الهدف الأول لصالح برشلونة برأسية لوك دي يونج.. عرضية من داني ألفيش على رأس دي يونج تسفر عن أول الأهداف

ق 54 تبديل اضطراري في صفوف برشلونة بخروج إريك جارسيا ونزول كليمون لونجليه

ق 53 إصابة إريك جارسيا مدافع برشلونة

بداية الشوط الثاني

ق 40 تسديدة من عثمان ديمبيلي تمر فوق العارضة

ق 26 داروين ماشيس يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى

ق 21 سقوط لوك دي يونج داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

ق 17 عرضية من فيران جوتجلا يحاول دي يونج تسديدها بالكعب ولكن تمر بجوار القائم

ق 10 مراجعة اللقطة تسفر عن إلغاء الهدف بداعي التسلل على جافي قبل صناعته

ق 8 الحكم يلغي الهدف والمراجعة تتم بتقنية الفيديو

ق 8 جووووووول لوك دي يونج يسجل الهدف الأول برأسية بعد عرضية من جافي

بداية المباراة