انتهت في إسبانيا - غرناطة (1) - (1) برشلونة.. تعادل في الوقت القاتل
السبت، 08 يناير 2022 - 19:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غرناطة ضد برشلونة في الأسبوع العشرين للدوري الإسباني.
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ق 89 جووووووووووول التعادل في الوقت القاتل.. تسديدة أنطونيو بويرتاس وسط ارتباك دفاعي تسكن شباك برشلونة
ق 80 بطاقة حمراء.. طرد جافي لاعب برشلونة للإنذار الثاني
ق 61 تبديلين في صفوف برشلونة بخروج لوك دي يونج وفيران جوتجلا ونزول ممفيس ديباي وعبد الصمد الزلزولي
ق 57 جوووووووووووول الهدف الأول لصالح برشلونة برأسية لوك دي يونج.. عرضية من داني ألفيش على رأس دي يونج تسفر عن أول الأهداف
ق 54 تبديل اضطراري في صفوف برشلونة بخروج إريك جارسيا ونزول كليمون لونجليه
ق 53 إصابة إريك جارسيا مدافع برشلونة
بداية الشوط الثاني
ق 40 تسديدة من عثمان ديمبيلي تمر فوق العارضة
ق 26 داروين ماشيس يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى
ق 21 سقوط لوك دي يونج داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب
ق 17 عرضية من فيران جوتجلا يحاول دي يونج تسديدها بالكعب ولكن تمر بجوار القائم
ق 10 مراجعة اللقطة تسفر عن إلغاء الهدف بداعي التسلل على جافي قبل صناعته
ق 8 الحكم يلغي الهدف والمراجعة تتم بتقنية الفيديو
ق 8 جووووووول لوك دي يونج يسجل الهدف الأول برأسية بعد عرضية من جافي
بداية المباراة