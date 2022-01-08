بسبب حالة إغماء.. إنهاء مباراة الريان والوكرة في الدوري القطري

توقفت مباراة الريان والوكرة ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري القطري، وذلك بسبب سقوط أحد اللاعبين وتعرضه للإغماء.

جاء ذلك خلال تقدم الريان بهدف دون رد، سجله المدافع الإيراني شجاع خليل زاده في الدقيقة 19.

وسقط المالي عثمان كوليبالي مدافع الوكرة مغشيا عليه، ليضطر الحكم لإيقاف اللعب، قبل أن يعلن إنهاء المباراة.

وبحسب قنوات "بي إن سبورتس" تم نقل كوليبالي إلى المستشفى على الفور دون توضيح وضعه الصحي.

ولاحقا قال الإعلامي القطري فهيد الشمري إن حالة كوليبالي أصبحت مستقرة، وتم تأجيل المباراة إلى وقت لاحق.

ويحتل الوكرة المركز السادس بـ19 نقطة من 11 مباراة، بينما يحتل الريان المركز العاشر بـ12 نقطة من 12 مباراة.