بسبب حالة إغماء.. إنهاء مباراة الريان والوكرة في الدوري القطري

السبت، 08 يناير 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

الريان

توقفت مباراة الريان والوكرة ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري القطري، وذلك بسبب سقوط أحد اللاعبين وتعرضه للإغماء.

جاء ذلك خلال تقدم الريان بهدف دون رد، سجله المدافع الإيراني شجاع خليل زاده في الدقيقة 19.

وسقط المالي عثمان كوليبالي مدافع الوكرة مغشيا عليه، ليضطر الحكم لإيقاف اللعب، قبل أن يعلن إنهاء المباراة.

أخبار متعلقة
مالاوي.. لهيب يضيء الكاميرون خبر في الجول - باكاري جاساما حكما لمباراة مصر ونيجيريا

وبحسب قنوات "بي إن سبورتس" تم نقل كوليبالي إلى المستشفى على الفور دون توضيح وضعه الصحي.

ولاحقا قال الإعلامي القطري فهيد الشمري إن حالة كوليبالي أصبحت مستقرة، وتم تأجيل المباراة إلى وقت لاحق.

ويحتل الوكرة المركز السادس بـ19 نقطة من 11 مباراة، بينما يحتل الريان المركز العاشر بـ12 نقطة من 12 مباراة.

الدوري القطري الريان الوكرة
نرشح لكم
عودة من بعيد تقود الجزيرة للفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي لأول مرة في تاريخه أزمة كبرى في السعودية.. النصر يتوعد الهلال بسبب توقيع محمد كنو الريان القطري يفسخ تعاقده مع فرانك كوم منتخب تونس يستبدل مهاجمه قبل أمم إفريقيا
أخر الأخبار
سفير مصر لـ في الجول: سلبية مسحة البعثة بعد الوصول لـ الكاميرون 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
صور أيقونية ولحظات تاريخية ضمن أبرز لقطات الجيل الذهبي لمنتخب مصر في أمم إفريقيا 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
المصري لـ في الجول: انتهاء أزمة عمرو مرعي 22 دقيقة | الدوري المصري
توانزيبي إلى نابولي على سبيل الإعارة 38 دقيقة | ميركاتو
مصر في الصدارة وتواجد عربي.. أكثر المنتخبات مشاركة في أمم إفريقيا 49 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
استراحة في إسبانيا - غرناطة ضد برشلونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف - كيف يتعامل الأهلي مع حالات كورونا المحتملة؟ ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ 14 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني