مالاوي.. لهيب يضيء الكاميرون

زيادة عدد المنتخبات إلى 24 في كأس الأمم الإفريقية أفاد العديد من المنتخبات الناشئة في القارة.

في نسخة 2021، تشارك منتخبات غينيا الإستوائية وكاب فيردي وسيراليون وغينيا بيساو للمرة الثالثة في تاريخها.

ومعهم أيضا منتخب مالاوي الذي عاد لهيبه للاشتعلال في كأس الأمم لأول مرة منذ 2010 وللمرة الثالثة في تاريخه بعدما شارك لأول مرة 1984.

منتخب مالاوي يُعرف بلقب "اللهيب"، وفي كلا المرتين لم يتأهل من دور المجموعات، والآن في المجموعة الثانية رفقة السنغال وغينيا وزيمبابوي يأمل المنتخب الذي يقوده مدربان في كتابة التاريخ والتأهل لدور الـ 16 على الأقل.

مدربان في وقت واحد

ميك مواسي قاد مالاوي للتأهل رفقة بوركينا فاسو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وبعد تحقيقه نقطة واحدة في تصفيات كأس العالم 2022.

قرر الاتحاد المحلي تعيين الروماني ماريو مارينيكا مديرا فنيا ليقود المنتخب رفقة مواسي في التوقيت ذاته بكأس الأمم الإفريقية.

مارينيكا يمتلك خبرات تدريبية في رومانيا وأيضا في القارة السمراء خاصة في جنوب إفريقيا إذ درب بلاك ليوباردز من قبل وتولى منصب المدير الرياضي لنادي عزام التنزاني.

لذلك لا تستغرب عندما تجد الثنائي يقف على الخط خارج الملعب ويعطي تعليماته للاعبين.

مواسي أوضح كيف سيتعامل مع مارينيكا لـ FilGoal.com قائلا: "اتحاد الكرة في بلادنا اتفق معه في ديسمبر الماضي، لذلك سيكون معي كمدير فني خلال بطولة إفريقيا".

وأوضح "سنتقاسم العمل سويا ولكن القرار النهائي في المباريات سيكون له وذلك بناء على طلبي منه".

وأردف "بعد البطولة سيكون مديرا فنيا لاتحاد الكرة ومستشارا للمنتخب، وهو مدرب كبير ويمتلك خبرات طائلة وأنا سعيد بالعمل معه".

هدف واحد

مواسي في تصريحاته لـ FilGoal.com تحدث عن هدف اللهيب في كأس الأمم قائلا: "نعود للمشاركة من جديد في كأس أمم إفريقيا منذ نسخة 2010. هدفنا تقديم أفضل مما قدمناه في هذه البطولة، تخطي مرحلة المجموعات سيكون أمرا ممتازا لنا".

وأضاف "مجموعتنا صعبة جدا، هناك منتخبات قوية وسيكون من الممتع اللعب ضدهم. نحترم جميع المنتخبات، سنواجه غينيا وزيمبابوي في أول مباراتين ثم السنغال، قد يظن البعض أن ترتيب المباريات يخدمنا لكن كل المنتخبات متساوية، سنلعب كل المباريات بهدف واحد وهو الفوز".

وهي تصريحات وافقه فيها مارينيكا عبر موقع كاف: "هدفنا هو الذهاب إلى الدور الثاني. مالاوي فريق شاب سيأتي ليتعلم. نحن على ثقة من أننا سنبذل قصارى جهدنا ولماذا لا نهدف إلى المزيد. نأمل أن يقدم لاعبونا الأفضل لأنفسهم ثم للبلد".

القائمة وكورونا

اختيار قائمة مالاوي شهد صعوبات أشار لها مارينيكا عبر موقع "كاف" قائلا: "كان لدينا عدد كبير من اللاعبين الذين كانوا سيحققون الفوز في تشكيل الفريق المكونة من 28 لاعبا، لكن للأسف استبعدهم فيروس كورونا لأنه لم تتح لهم فرصة رؤيتهم".

وتابع: "لكن أيضا، كان الأمر صعبا للغاية بالنسبة لبعض اللاعبين حيث لم تكن لدينا فرصة للعب مباريات ودية قبل اتخاذ القرار النهائي".

56% من قائمة مالاوي في كأس الأمم الإفريقية يلعبون محليا، هذا يعني افتقار الخبرات كون الدوري المحلي ليس ضمن الأقوى على مستوى القارة.

لاعبان فقط يلعبان في أوروبا هما فرانسيسكو مادينجا (ديلا جوري الجورجي) وتشارلز بيترو (شريف تيراسبول المولدوف).

وتواجد جيرالد فيري جونيور هداف الجيل الحالي في قائمة الاحتياط.

وإليكم القائمة النهائية:

حراس المرمى: إرنست كاكهوبوي (بيج بوليتس) - ويليام ثول (مايتي واندررز) - شالرز ثوم (سيلفر سترايكرز)

الدفاع: ليمبيكاني مزافا (أمازولو الجنوب إفريقي) - دينيس شيمبيزي (بولوكوين سيتي الجنوب إفريقي) - مارك فوديا (سيلفر سترايكرز) - جومزجاني شيروا (بيج بوليتس) - لورنس شازيا (سيفو يونايتد) - ستانلي سانودي (مايتي واندررز) - بيتر شولوبي (مايتي واندررز)

وسط الملعب: جون باندا (سونجو الموزمبيقي) - شالرز بيترو (شيريف المولدوفي) - شيمويموي إدانا (بيج بوليتس) - شيكوتي شيروا (ريد ليونز) - روبن نجالاندي (سان جورج الإثيوبي) - ياميكاني شيستر (مايتي واندررز) - ميسيوم ميهوني (بلو إيجلز) - فرانسيسكو مادينجا (ديلا جوري الجورجي) - بيتر باندا (سيمبا التنزاني) - زيبرون كاليما (سيلفر سترايكرز)

الهجوم: ريتشارد مبولو (باروكا الجنوب إفريقي) - كودا مويابا (بولوكوين سيتي الجنوب إفريقي) - جابادينيو ماهانجو (أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي)

الاحتياطي: برايتون مونتالي (سيلفر سترايكرز) - بول ندلوفو (مافكو) - ستين ديفي (سيلفر سترايكرز) - نورشارد شيمبالانجا (مافكو) - جيرالد فيري جونيور (باروكا الجنوب إفريقي)

الآمل

بيترو (20 عاما) من أهم مواهب مالاوي وخاض جميع مباريات بلاده في تصفيات كأس الأمم وكأس العالم بين 2019 و2021.

فخلال عامين خاض 24 مباراة دولية بقميص اللهيب ومن المتوقع أن يصبح القائد المستقبلي للمنتخب.

لاعب الوسط المدافع والمدافع أيضا شارك في 19 دقيقة بدوري أبطال أوروبا رفقة شيريف تيراسبول الذي استطاع أن يفوز على ريال مدريد في كبرى مفاجأت الموسم الجاري أوروبيا.

المجموعة

قبل بدء مشوار البطولة فازت مالاوي وديا على جزر القُمر في مباراة تعد بمثابة دربي غرب إفريقيا (كوسافا) بنتيجة 2-1 بثنائية سجلها جابادينيو مانجو وخودا موايبا.

مباراة شهدت مشاركة زبرون كاليما ولورانس تشازيا لأول مرة بقميص منتخب بلادهما.

يستهل منتخب مالاوي مواجهة الجابون، وسبق أن التقيا مرة وحيدة وديا في 1989 وأحرق لهيب مالاوي شباك الفهود بهدفين دون مقابل.

أمام السنغال وصيف النسخة الماضية، تمتلك مالاوي هزيمتين مقابل فوز وحيد تحقق عام 1987.

وتتفوق غينيا على مالاوي بـ 3 انتصارات و4 تعادلات مقابل فوز وحيد للهيب تحقق عام 2009.

في المشاركة الأولى تعادل منتخب مالاوي مع نيجيريا، وفي النسخة الثانية 2010 حققت فوزا هو الوحيد في تاريخها بالبطولة على حساب الجزائر بثلاثية دون رد.

وفي نسخة 2021 سيكون هدف مالاوي تحقيق المستحيل وإضاءة سماء الكاميرون بلهيبها.