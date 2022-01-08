خبر في الجول - باكاري جاساما حكما لمباراة مصر ونيجيريا

يستعد المنتخب المصري لبدء مبارياته في منافسات أمم إفريقيا الثلاثاء المقبل بمواجهة نيجيريا.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "باكاري جاساما سيحكم مباراة مصر ونيجيريا الثلاثاء المقبل".

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي للفوز بالبطولة بسبع بطولات.

وتنطلق مباريات البطولة غدا بمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو.