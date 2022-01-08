تشكيل برشلونة – ألفيش في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2016

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الظهور الأول للظهير البرازيلي المخضرم داني ألفيش في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد مشاركته في المباراة السابقة ضد ليناريس في كأس ملك إسبانيا.

وكان ألفيش قد رحل عن برشلونة في 2016 إلى يوفنتوس، ومنه إلى باريس سان جيرمان ثم ساو باولو، قبل أن يعود إلى برشلونة من جديد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: داني ألفيش - جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – نيكو جونزاليس - جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي – لوك دي يونج – فيران جوتجلا