الدرجة الثانية - زد يتعادل مع بورفؤاد.. وهاتريك كابو يساهم في فوز وادي دجلة برباعية

أقيمت اليوم 8 مباريات في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية المصري ضمن مباريات الجولة الـ 14.

تعادل بورفؤاد مع زد بهدف لكل فريق، تقدم فتحي مبروط لد من ركلة جزاء وتعادل أحمد ميزار لبورفؤاد ليرتفع رصيد زد للنقطة الـ 30 كما ارتفع رصيد بورفؤاد للنقطة السابعة.

وفي مباراة أخرى فاز الداخلية على المصري للاتصالات بهد دون مقابل.

وحقق وادي دجلة الفوز على النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، أحرز عب الرفيق كابو هاتريك بينما سجل ستانلي أوهاويتشي الهدف الرابع.

وسجل كل من عبد العزيز الشاعر ومحمد حسن ميدو هدفي النصر.

وفاز السكة الحديد على بنها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل أهداف السكة الحديد محمد ريعو، ويوسف بيبو، وإسلام بنها، بينما سجل محمود شلاطة هدف بنها الوحيد.

وانتصر الترسانة على المريخ بهدفين مقابل هدف واحد سجلهم إسلام عصام ومحمد سعيد للترسانة وعبد الله ناصر للمريخ.

وانتهت مباريات منتخب السويس مع بورتو السويس، وبلبيس مع بتروجيت بالتعادل بدون أهداف.

وتعادل القناة مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في مباراة تأخر انطلاقها لمدة 40 دقيقة بسبب تأخر وصول حكم المباراة حسني سلطان.

وفي مجموعة فاز أسوان على كيما أسوان بهدف دون مقابل سجله محمد رزق من ركلة جزاء.

وفاز بترول أسيوط على ديروط بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل محمود كمال هدفين وكل من وليد عطية ومحود زلاكة هدف واحد، بينما سجل أيمن سعد هدف ديروط الوحيد.

وانتصر الفيوم على بني سويف بهدف دون مقابل سجله مصطفى صالح.

وفاز تليفونات بني سويف على سوهاج بهدف دون مقابل.

بينما تعادل ملوي مع المدينة المنورة بدون أهداف.

وفي مباراة أخيرة فاز قنا على الإعلاميين بثلاثة أهداف دون رد سجلهم أيمن شعبان وثنائية لحسن ديالو.

وفي مجموعة بحري أقيمت مباراتين، تعادل بايونيرز مع كفر الشيخ بدون أهداف، كما تعادل حرس الحدود مع دكرنس بدون أهداف.