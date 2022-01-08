مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا بسبب إصابته بنزلة برد

استكمل فريق الزمالك تدريباته الجماعية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بعدما عاد من فترة الراحة السلبية أول أمس الخميس.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقسم الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين لمجموعتين تؤدي كل واحده منهما بعض التدريبات باستخدام الحواجز، بالإضافة إلى بعض التدريبات التأهيلية بالكرة.

وتولى كل من البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال الإشراف على فقرة التدريبات البدنية.

وكانت قرعة كأس الرابطة أسفرت عن وجود الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

وانتظم في المران إسلام جابر لاعب الفريق الأبيض، وذلك بعدما حصل على راحة من تدريب أمس الجمعة، بسبب إصابته بنزلة برد قبل أن يتماثل للشفاء.

وواصل عمر السعيد مهاجم الفريق برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

وخاض السعيد تدريبات تأهيلية وبدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

كما حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" على راحة من مران اليوم السبت، بسبب إصابته بنزلة برد.

وعقد كارتيرون جلسة فنية مع اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات الفنية والخططية لتطبيقها خلال المران.

وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم 14 يناير الجاري.

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