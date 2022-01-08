بعد 273 يوما و27 مباراة.. ليفانتي يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني

حقق ليفانتي فوزا تاريخيا اليوم، على حساب مايوركا بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري الإسباني.

سجل روبرتو سولدادو الهدف الأول في الدقيقة 47، وكاد مايوركا أن يتعادل في الدقيقة 68 بركلة جزاء، ولكن أهدرها برايان أوليفان.

مرة أخرى سجل مايوركا هدف التعادل في الدقيقة 82 بتوقيع فير نينو ولكن خضع الهدف لمراجعة تقنية الفيديو، وخلال المراجعة تدخل خوسيه كامبانيا لاعب ليفانتي من مقاعد البدلاء ولاصق الحكم خلال هذه المراجعة، ليسفر حديثهما عن طرد اللاعب، وبالفعل ألغى الحكم هذا الهدف.

ولكن في الدقيقة 97 حسم خوسيه لويس موراليس هذه المباراة بالهدف الثاني، ليحتفل ليفانتي بفوز طال انتظاره.

ليفانتي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع عشر بـ41 نقطة، لم يحقق أي انتصار خلال 27 مباراة، على مر 273 يوما.

بذلك يحقق ليفانتي فوزه الأول في الموسم الحالي، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة بعد 8 تعادلات و11 هزيمة، في المركز الأخير بطبيعة الحال.