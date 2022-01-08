بعد 273 يوما و27 مباراة.. ليفانتي يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني

السبت، 08 يناير 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

ليفانتي

حقق ليفانتي فوزا تاريخيا اليوم، على حساب مايوركا بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري الإسباني.

سجل روبرتو سولدادو الهدف الأول في الدقيقة 47، وكاد مايوركا أن يتعادل في الدقيقة 68 بركلة جزاء، ولكن أهدرها برايان أوليفان.

مرة أخرى سجل مايوركا هدف التعادل في الدقيقة 82 بتوقيع فير نينو ولكن خضع الهدف لمراجعة تقنية الفيديو، وخلال المراجعة تدخل خوسيه كامبانيا لاعب ليفانتي من مقاعد البدلاء ولاصق الحكم خلال هذه المراجعة، ليسفر حديثهما عن طرد اللاعب، وبالفعل ألغى الحكم هذا الهدف.

أخبار متعلقة
سبورت: أداما تراوري قد يعوض ديمبيلي في برشلونة سيدربه برادلي.. إنسيني إلى تورونتو رانجنيك: بوجبا يغيب شهرا إضافيا

ولكن في الدقيقة 97 حسم خوسيه لويس موراليس هذه المباراة بالهدف الثاني، ليحتفل ليفانتي بفوز طال انتظاره.

ليفانتي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع عشر بـ41 نقطة، لم يحقق أي انتصار خلال 27 مباراة، على مر 273 يوما.

بذلك يحقق ليفانتي فوزه الأول في الموسم الحالي، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة بعد 8 تعادلات و11 هزيمة، في المركز الأخير بطبيعة الحال.

الدوري الإسباني ليفانتي
نرشح لكم
مباشر في إسبانيا - غرناطة ضد برشلونة.. هدف ملغي للبلوجرانا تشكيل برشلونة – ألفيش في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2016 سبورت: أداما تراوري قد يعوض ديمبيلي في برشلونة تشافي يكشف كواليس رحيل كوتينيو وموقف فاتي من مواجهة ريال مدريد
أخر الأخبار
مصر في الصدارة وتواجد عربي.. أكثر المنتخبات مشاركة في أمم إفريقيا 11 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر في إسبانيا - غرناطة ضد برشلونة.. هدف ملغي للبلوجرانا 26 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف - كيف يتعامل الأهلي مع حالات كورونا المحتملة؟ 30 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ 14 41 دقيقة | الدرجة الثانية
بسبب حالة إغماء.. إنهاء مباراة الريان والوكرة في الدوري القطري 51 دقيقة | الوطن العربي
مالاوي.. لهيب يضيء الكاميرون 54 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ 14 59 دقيقة | الدرجة الثانية
خبر في الجول - باكاري جاساما حكما لمباراة مصر ونيجيريا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني