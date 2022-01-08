سبورت: أداما تراوري قد يعوض ديمبيلي في برشلونة

السبت، 08 يناير 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

أداما تراوري - ولفرهامبتون

كشفت صحيفة سبورت عن إمكانية دخول برشلونة في مفاوضات مع ولفرهامبتون للتعاقد مع أداما تراوري جناح الفريق الإنجليزي.

التعاقد مع تراوري سيكون من أجل جلب بديل تحسبا لرحيل عثمان ديمبيلي الذي ينتهي تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم ولم يتوصل إلى اتفاق مع الإدارة من أجل تمديده.

وفقا للتقارير فإن وكيل ديمبيلي قد بدأ بالفعل في المفاوضات مع أندية أخرى لينضم إليها اللاعب بنهاية الموسم ومنها يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

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إدارة برشلونة ترى بأن تراوري سيكون بديلا جيدا لتعويض ديمبيلي لسببين، الأول هو لعبه للفريق من قبل في مرحلة النائشين ما يعني بأنه يعرف الأجواء ولن يأخذ وقتا طويلا للتأقل.

السبب الثاني هو التطور الذي مر به اللاعب منذ رحيله وانضمامه للنادي الإنجليزي.

خورخي مينديو وكيل تراوري قد بدأ بالفعل في البحث عن فريق ليرحل إليه اللاعب خلال الفترة المقبلة بعد تقديمه لمستوى غير جيد مع ولفرهامبتون منذ بداية الموسم الحالي.

وفقا لسبورت فإن برشلونة سيحاول استخدام ورقة اللاعب ترينكاو المعار إلى ولفرهامبتون مع أحقية الشراء لتقليل تكاليف الصفقة أو دخوله في صفقة تبدالية.

تراوري شارك مع ولفرهامبتون منذ بداية الموسم في 20 مباراة ولم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صنع أي هدف.

أداما تراوري برشلونة
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