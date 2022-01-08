أمم إفريقيا - منتخب مصر يصل جاروا

السبت، 08 يناير 2022 - 17:27

كتب : أحمد الخولي

وزير الرياضة أشرف صبحي مع منتخب مصر قبل كأس أمم إفريقيا 2021

وصل منتخب مصر إلى مطار جاروا استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا 2021.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

أخبار متعلقة
مؤتمر مدرب الكاميرون: سنلعب افتتاح أمم إفريقيا بمشاعرنا خبر في الجول - الأهلي يستعجل كاف لتحويل مكافأة السوبر توني كونسيساو.. تحقيق اللقب رفقة أسود الكاميرون أو الرحيل بأمر إيتو مؤتمر برتراند تراوري: أخبرونا بوجود كورونا في صفوفنا وكاف نفى صلته بالفريق الطبي

وخضع المنتخب المصري لمسحة طبية بعد الوصول قبل الدخول للبلاد.

وكان في استقبال البعثة المصرية لدى وصولها إلى مطار جاروا السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون وعدد كبير من وسائل الإعلام ، حيث تمت اجراءات الوصول بسهولة وفي وقت وجيز.

وتتفتح منافسات البطولة غدا بمواجهة بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي للفوز بالبطولة بسبع بطولات.

مصر أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
مصر في الصدارة وتواجد عربي.. أكثر المنتخبات مشاركة في أمم إفريقيا مالاوي.. لهيب يضيء الكاميرون خبر في الجول - باكاري جاساما حكما لمباراة مصر ونيجيريا تاريخ الكاميرون في 5 مباريات افتتاح لـ كأس أمم إفريقيا
أخر الأخبار
المصري لـ في الجول: انتهاء أزمة عمرو مرعي 53 ثاتيه | الدوري المصري
توانزيبي إلى نابولي على سبيل الإعارة 16 دقيقة | ميركاتو
مصر في الصدارة وتواجد عربي.. أكثر المنتخبات مشاركة في أمم إفريقيا 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر في إسبانيا - غرناطة ضد برشلونة.. هدف ملغي للبلوجرانا 42 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف - كيف يتعامل الأهلي مع حالات كورونا المحتملة؟ 46 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ 14 57 دقيقة | الدرجة الثانية
بسبب حالة إغماء.. إنهاء مباراة الريان والوكرة في الدوري القطري ساعة | الوطن العربي
مالاوي.. لهيب يضيء الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني