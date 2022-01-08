خبر في الجول - الأهلي يستعجل كاف لتحويل مكافأة السوبر

علم FilGoal.com أن الأهلي استعجل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ليرسل الأخير مكافأة الفوز بكأس السوبر الإفريقي 2021-2022.

وتوج الأهلي بالسوبر في 22 ديسمبر على حساب نهضة بركان المغربي في لقاء حسمته ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

ويحق للأهلي الحصول على 200 ألف دولار مكافأة من كاف بعد التتويج باللقب.

وخاطب الأهلي كاف أكثر من مرة للحصول على المكافأة بسبب الارتباطات المالية للنادي.

ويسعى الأهلي لتحصيل مستحقاته لدى جهات مختلفة لدفع رواتب اللاعبين ولاستكمال بناء صالات جديدة في فرع الشيخ زايد ولتسديد مصاريف أخرى.

وتوج الأهلي بالسوبر للمرة الثامنة وللمرة الثانية على التوالي.

ويستعد لمواجهة الجونة يوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وسيشارك في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.