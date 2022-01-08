سيدربه برادلي.. إنسيني إلى تورونتو

أعلن تورونتو اليوم السبت تعاقده مع الجناح الإيطالي لورينزو إنسيني حتى يونيو 2026.

لورينزو إنسيني النادي : نابولي

وأوضح الفريق الكندي أن اللاعب البالغ عمره 30 عاما وقع على عقد مبدئي للانضمام للنادي الذي يقوده المدرب الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

وقال بيل مانينج رئيس النادي عبر الموقع الرسمي:"يوم تاريخي للفريق، إنسيني لاعب عالمي لديه الموهبة لقلب المباريات".

بينما علق برادلي مدرب الفريق ومديره الرياضي "إنسيني لديه قدرة خاصة على صناعة الفرص لنفسه ولزملائه، لاعب من النوع الذي تحب مشاهدته. سيقدم شيئا لا ينسى".

وبذلك سينتقل إنسيني لتورونتو في الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع فريق نابولي الإيطالي.

وتوج إنسيني بثلاثة ألقاب مع نابولي وتوج مع إيطاليا ببطولة يورو في الصيف الماضي.

وشارك إنسيني في 537 مباراة مع الأندية التي لعب لها وسجل 173 هدفا وأرسل 108 تمريرات حاسمة.