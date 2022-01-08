الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع الأردن لموسمين

أتم نادي الاتحاد السكندري أولى صفقاته الشتوية بالموسم الجاري.

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده مع عبد الله نصيب لاعب منتخب الأردن قادما من فريق الوحدات رسميا.

عبد الله نصيب يُجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، ويملك خبرة كبيرة من خلال المشاركة في دوري أبطال آسيا.

كما مثل نصيب منتخب الأردن في بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت بدولة قطر وشارك مع منتخب بلادة أمام منتخبات مصر، والسعودية، والمغرب، وفلسطين.

وستكون تجربة الاتحاد السكندري هي الأولى للاعب الدولي خارج الدوري الأردني بعد اللعب لـ ذات الرأس، والرمثا، والوحدات.

صاحب الـ27 عاما يملك 10 مباريات دولية رفقة منتخب الأردن. سجل فيهم هدفا واحدا.

وتعد هي الصفقة هي الأولى التي يتممها الاتحاد السكندري خلال شهر يناير رسميا، وفي انتظار إعلان ضم محمود شبانة معارا من الزمالك.