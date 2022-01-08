طبيب الإسماعيلي يوضح تفاصيل إصابة فوزي وصادق وسبب غياب مدبولي عن المران

السبت، 08 يناير 2022 - 16:12

كتب : FilGoal

محمد دسوقي - شونجا - محمد حمص

كشف مجدى الباز رئيس الجهاز الطبى في الإسماعيلى أسباب إصابة محمد فوزي ومحمد صادق، وسبب غياب أحمد مدبولي عن المران.

وقال الباز في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "محمد صادق جناح الفريق تعرض لشد فى الخلفية إثر مشاركته خلال تقسيمة اليوم".

وأضاف "محمد فوزى حارس المرمى تعرض لكدمة في الركبة وسيخضع للأشعة لتحديد إمكانية لحاقه بمواجهة سموحة من عدمها".

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وأكمل "أحمد مدبولى حصل على راحة سلبية اليوم بسبب شعوره ببعض الألام فى الأسنان".

ونظم الأرجنتينى خوان براون، تقسيمة ودية على الملعب الرئيسى، حيث تم تقسيم اللاعبين لفريقين، وذلك ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

وشهدالمران حماسا كبيرا من اللاعبين من أجل إثبات جدراتهم ونيل ثقة الجهاز الفنى لحصد مقعد بالتشكيل الأساسى للفريق.

كما حرص الجهاز الفنى على إشراك مجموعة من اللاعبين فى أكثر من مركز سعيا لتحقيق المرونة التكتيكية تمهيدا للإستفادة من جهودهم بعدة مراكز وهو ما يصب فى صالح الفريق.

وشارك خلال التقسيمة أكثر من لاعبا بديلا وهم عمر رضوان حارس المرمى ومحمد نصر وأحمد أيمن ومحمد بيومى ومصطفى فارس ووجيه عبد الحكيم، وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفنى لإصلاح الأخطاء لتجنب تكرارها فى المباريات الرسمية.

ويحل الإسماعيلى ضيفا مساء الخميس المقبل على سموحة بالإسكندرية لحساب منافسات الجولة الافتتاحية بكأس رابطة الأندية.

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