خبر في الجول - اجتماع لإنهاء تفاصيل إعارة كهربا.. وتجديد لموسم إضافي

يجرى الأهلي اجتماعا لإنهاء صفقة إعارة محمود عبد المنعم "كهربا" لـ هاتاي سبور التركي.

وحسبما علم FilGoal.com اللاعب سيجدد لمدة موسم إضافي مقابل الموافقة على إعارته.

وصرّح مصدر مقرب من اللاعب في وقت سابق لـ FilGoal.com "من المنتظر أن يحصل الأهلي على 500 ألف دولار نظير الإعارة لمدة نصف موسم، مع وضع بند يمكن هاتاي من شراء اللاعب مقابل 3 مليون دولار".

فيما قال كهربا عبر قناة "MBC مصر": "توجد مفاوضات بين الأهلي وفريق هاتاي سبور التركي، ولكنني أتمنى الاستمرار مع الأهلي. لم أتوقع طبعا رحيلي عن الأهلي وأقوم بما علي، وفي النهاية تكون رؤية الجهاز الفني هي الفيصل وأنا أحترمها".

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك في صيف 2019.