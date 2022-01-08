خبر في الجول - اجتماع لإنهاء تفاصيل إعارة كهربا.. وتجديد لموسم إضافي

السبت، 08 يناير 2022 - 15:26

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن - كهربا

يجرى الأهلي اجتماعا لإنهاء صفقة إعارة محمود عبد المنعم "كهربا" لـ هاتاي سبور التركي.

وحسبما علم FilGoal.com اللاعب سيجدد لمدة موسم إضافي مقابل الموافقة على إعارته.

وصرّح مصدر مقرب من اللاعب في وقت سابق لـ FilGoal.com "من المنتظر أن يحصل الأهلي على 500 ألف دولار نظير الإعارة لمدة نصف موسم، مع وضع بند يمكن هاتاي من شراء اللاعب مقابل 3 مليون دولار".

أخبار متعلقة
كهربا يكشف موقفه من الإعارة إلى الدوري التركي.. ويرفض اللعب في مصر لغير الأهلي مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اقترب من الانتقال لـ هاتاي.. وهذه بنود الصفقة رئيس البنك الأهلي يكشف لـ في الجول موقف أحمد ياسين وحقيقة مفاوضات كهربا أمير توفيق: تجديد معلول لم يكن "صداعا".. وهذا موقف كهربا

فيما قال كهربا عبر قناة "MBC مصر": "توجد مفاوضات بين الأهلي وفريق هاتاي سبور التركي، ولكنني أتمنى الاستمرار مع الأهلي. لم أتوقع طبعا رحيلي عن الأهلي وأقوم بما علي، وفي النهاية تكون رؤية الجهاز الفني هي الفيصل وأنا أحترمها".

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك في صيف 2019.

الدوري المصري كهربا الأهلي هاتاي سبور
نرشح لكم
جميع صفقات الميركاتو الشتوي في الدوري المصري 2021-2022 محمود شبانة إلى الاتحاد السكندري لمدة موسم الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع الأردن لموسمين طبيب الإسماعيلي يوضح تفاصيل إصابة فوزي وصادق وسبب غياب مدبولي عن المران
أخر الأخبار
توني كونسيساو.. تحقيق اللقب رفقة أسود الكاميرون أو الرحيل بأمر إيتو 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
جميع صفقات الميركاتو الشتوي في الدوري المصري 2021-2022 31 دقيقة | الدوري المصري
سيدربه برادلي.. إنسيني إلى تورونتو 34 دقيقة | ميركاتو
محمود شبانة إلى الاتحاد السكندري لمدة موسم 34 دقيقة | ميركاتو
الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع الأردن لموسمين 46 دقيقة | ميركاتو
موسى بارو.. عقرب نجيب ذكي ويشبه كاكا! 48 دقيقة | تقرير في الجول
طبيب الإسماعيلي يوضح تفاصيل إصابة فوزي وصادق وسبب غياب مدبولي عن المران 49 دقيقة | الدوري المصري
رانجنيك: بوجبا يغيب شهرا إضافيا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني