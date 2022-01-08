توم سينتفيت يحكي لـ في الجول عن هروبه من زيمبابوي بعد محاولة القبض عليه

يكشف توم سينتفيت المدرب السابق لـ زيمبابوي والحالي لـ جامبيا عن وقائع مرعبة في كرة القدم الإفريقية وكيف كانت حياته في خطر خلال ولايته القصيرة مع زيمبابوي.

البلجيكي صرّح لـ FilGoal.com: "عندما كنت مدربًا لـ زيمبابوي أخبروني أنه عليّ الهروب فورًا من البلاد لأن الحكومة ستلقي القبض علي".

وأضاف "فررت برًا خلال الليل وشعرت برعب كبير".

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