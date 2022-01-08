توم سينتفيت يحكي لـ في الجول عن هروبه من زيمبابوي بعد محاولة القبض عليه

السبت، 08 يناير 2022 - 15:14

كتب : زكي السعيد

توم سينفينت - جامبيا

يكشف توم سينتفيت المدرب السابق لـ زيمبابوي والحالي لـ جامبيا عن وقائع مرعبة في كرة القدم الإفريقية وكيف كانت حياته في خطر خلال ولايته القصيرة مع زيمبابوي.

البلجيكي صرّح لـ FilGoal.com: "عندما كنت مدربًا لـ زيمبابوي أخبروني أنه عليّ الهروب فورًا من البلاد لأن الحكومة ستلقي القبض علي".

وأضاف "فررت برًا خلال الليل وشعرت برعب كبير".

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تعرف على التفاصيل خلال هذا الفيديو:

جامبيا كأس الأمم الإفريقية زيمبابوي توم سينتفيت
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