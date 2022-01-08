خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع معروف يوسف لتسوية أزمة مستحقاته

السبت، 08 يناير 2022 - 14:57

كتب : إبراهيم رمضان

معروف يوسف

تواصل أمير مرتضي المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك مع النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق السابق خلال الساعات الأخيرة واتفق معه على تسوية أزمة مستحقاته.

معروف يوسف

النادي : البنك الأهلي

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com أجريت أمس الجمعة جلسة استماع في القضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وخلال الأيام المقبلة سيتم تسوية الأزمة وغلق الملف بشكل نهائي بعدما يتنازل اللعب عن القضية.

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وكان النيجيري ووكيله قد توصلا لاتفاق مع لجنة الزمالك السابقة برئاسة حسين لبيب، إلا أن اللاعب لم يحصل على مستحقات رغم التوصل لاتفاق.

وصرّح أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف في وقت سابق قائلا: "لنا مستحقات لدى نادي الزمالك مقدرة بأكثر من 8 مليون جنيه وكنا نصل لاتفاق بالحصول على 3.5 أو 4 ملايين فقط".

معروف يوسف لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2014 إلى 2018، قبل أن ينتقل معارا إلى عدة فرق، ثم الانتقال إلى البنك الأهلي بشكل نهائي.

صاحب الـ28 عاما توج مع الزمالك بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري مرة.

معروف يوسف الزمالك
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