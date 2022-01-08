مدرب إثيوبيا: سنفقد شميلس بيكلي فقط أمام كاب فيردي

السبت، 08 يناير 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

شميلس بيكلي

أوضح ووبيتو أباتي مدرب إثيوبيا غياب لاعب وحيد عن فريقه ضد كاب فيردي يوم الأحد في كأس إفريقيا 2021.

وقال أباتي في مؤتمر صحفي اليوم السبت:"اللاعبون الذين أصيبوا من قبل بفيروس كورونا عادوا للتدريبات".

وواصل "سنفقد فقط شميلس بيكلي بسبب إصابة طفيفة".

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وبذلك يغيب لاعب وسط نادي الجونة عن إثيوبيا في مباراتها الأولى في البطولة القارية.

وتلعب إثيوبيا ضد كاب فيردي في أول يوم من كأس إفريقيا، وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وقبل المباراة ستلعب الكاميرون المضيفة لقاء الافتتاح ضد بوركينا فاسو.

إثيوبيا شميلس بيكلي
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