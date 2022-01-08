مدرب إثيوبيا: سنفقد شميلس بيكلي فقط أمام كاب فيردي
السبت، 08 يناير 2022 - 14:55
كتب : FilGoal
أوضح ووبيتو أباتي مدرب إثيوبيا غياب لاعب وحيد عن فريقه ضد كاب فيردي يوم الأحد في كأس إفريقيا 2021.
شيميلس بيكيلي
النادي : الجونة
وقال أباتي في مؤتمر صحفي اليوم السبت:"اللاعبون الذين أصيبوا من قبل بفيروس كورونا عادوا للتدريبات".
وواصل "سنفقد فقط شميلس بيكلي بسبب إصابة طفيفة".
وبذلك يغيب لاعب وسط نادي الجونة عن إثيوبيا في مباراتها الأولى في البطولة القارية.
وتلعب إثيوبيا ضد كاب فيردي في أول يوم من كأس إفريقيا، وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.
وقبل المباراة ستلعب الكاميرون المضيفة لقاء الافتتاح ضد بوركينا فاسو.
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