مدرب إثيوبيا: سنفقد شميلس بيكلي فقط أمام كاب فيردي

أوضح ووبيتو أباتي مدرب إثيوبيا غياب لاعب وحيد عن فريقه ضد كاب فيردي يوم الأحد في كأس إفريقيا 2021.

وقال أباتي في مؤتمر صحفي اليوم السبت:"اللاعبون الذين أصيبوا من قبل بفيروس كورونا عادوا للتدريبات".

وواصل "سنفقد فقط شميلس بيكلي بسبب إصابة طفيفة".

وبذلك يغيب لاعب وسط نادي الجونة عن إثيوبيا في مباراتها الأولى في البطولة القارية.

وتلعب إثيوبيا ضد كاب فيردي في أول يوم من كأس إفريقيا، وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وقبل المباراة ستلعب الكاميرون المضيفة لقاء الافتتاح ضد بوركينا فاسو.