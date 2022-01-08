منافس مصر – مدير السودان: مباراة غينيا مفتاح العبور.. وهدفنا أكبر من التأهل كثالث

السبت، 08 يناير 2022 - 14:28

كتب : FilGoal

منتخب السودان

يرى ياسر الجعلي مدير منتخب السودان بأن مباراة بلاده أمام غينيا بيساو ستكون مفتاح التأهل إلى الدور التالي من بطولة أمم إفريقيا.

السودان يتواجد في المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بجانب مصر، ونيجيريا، وغينيا بيساو.

ويبدأ السودان مشواره في البطولة بمواجهة غينيا بيساو يوم 11 يناير الجاري.

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وقال ياسر الجعلي مدير منتخب السودان في تصريحات نقلها الاتحاد السوداني لكرة القدم: "لا أريد القول إن منتخب غينيا كتاب مفتوح، لكن الكل هنا يعلم تماماً أن الخطوة الأولى في الاستمرار والتأهل للمربع الثاني من البطولة، مبني على الانتصار على غينيا بيساو، حتى الجهاز الفني يعمل مع اللاعبين ويحثهم على أن مفتاح العبور للدور التالي يبدأ من الفوز على بيساو".

وأضاف "بالنسبة لنيجيريا ومصر، هما منتخبان نعلم إمكانياتهما العالية والجهاز الفني كذلك، وسيتعامل مع كل مباراة بحساباتها ووضعيتها، لكن المباراة الأساسية بالنسبة لنا هي افتتاح البطولة أمام غينيا بيساو".

وعن التأهل إلى الدور التالي من البطولة، قال الجعلي "نعلم تماماً أن هنالك أربع منتخبات سيتأهلون كأفضل الثوالث من الست مجموعات، مع الفرق الأولى المتأهلة".

واستدرك "طموحنا لا يقتصر على التأهل كأفضل ثوالث، سنسعى إلى التأهل المباشر بإذن الله، ولكن خيار التأهل كأفضل الثوالث يبقى قائماً، ونتمنى التوفيق لهؤلاء الفتية الذين نثق في أنهم سيظهرون بشكل مشرف للبلد، وتحسين الصورة السابقة".

وأتم "تحدثنا مع اللاعبين وأوضحنا لهم بأن هذه البطولة فرصة لصقل مواهبهم وتجربتهم، وتقديم أنفسهم للجماهير، كما أنها ترفع من شأن السودان في تصنيف فيفا، وهو أحد الطموحات التي نستهدف تحقيقها، ونتحدث معهم كذلك في أنهم سيكونون نواة لمنتخب قادم وعليهم الظهور بأقوى ما يمكن".

كأس أمم إفريقيا السودان ياسر الجعلي
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