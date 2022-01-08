بوم بوم بوم.. بيونتيك إلى فيورنيتنا

أعلن فيورنتينا الإيطالي ضم البولندي شيشتوف بيونتيك مهاجم هيرتا برلين الألماني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

المهاجم البولندي انضم لكتيبة البنفسجي مع بند أحقية الشراء مقابل 15 مليون يورو.

وسيرتدي البولندي البالغ 26 عاما القميص رقم 19.

وسجل بيونتيك هدفا وحيدا وصنع آخر في 9 مباريات الموسم الحالي بالدوري الألماني.

وكتب البولندي عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "سعيد للعودة لإيطاليا، حيث أشعر أنني بحالة جيدة، أشكر فيورنتيناعلى الثقة، والآن عليّ أن أظهر قيمتي، وآمل أن احتفل مرات عديدة.

واشتهر الدولي البولندي باحتفاله "بوم بوم بوم" على طريقة إطلاق النيران عقب تسجيل الأهداف.

بيونتيك تألق في بداية موسم 2018-19 بقميص جنوى إذ سجل 19 هدفا في 21 مباراة، وبعد 6 أشهر فقط انضم لصفوف ميلان الإيطالي مقابل 35 مليون يورو.

البولندي سجل 9 أهداف بقميص ميلان، لكنه عانى في النصف الأول من الموسم التالي ليرحل عن صفوف الروسونيري صوب هيرتا برلين مقابل 24 مليون يورو.

وكان بيونتيك قد غاب عن يورو 2020 بسبب إصابة قوية أنهت موسمه مبكرا العام الفائت.

وأصبح بيونتيك ثاني صفقات الفيولا بعد الجناح الفرنسي جوناثان إيكوني القادم من ليل الفرنسي.

ويحتل فيورنتينا المركز السادس برصيد 32 نقطة من 19 مباراة بفارق 6 نقاط عن أتالانتا الرابع.

ويضم هجوم فيورنتينا الصربي دوشان فلاهوفيتش متصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الموسم الجاري برصيد 16 هدفا.

وارتبط اسم المهاجم الصربي بالانتقال لعديد الأندية الكبرى، أبرزها أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

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