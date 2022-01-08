اعتماد لجنة مؤقتة لإدارة النادي المصري

السبت، 08 يناير 2022 - 14:16

كتب : أحمد الخولي

المصري - بيان رسمي

اعتمدت وزارة الشباب والرياضة، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي المصري خلال الفترة المقبلة.

وجاء سمير حلبية رئيس النادي المصري على رأس اللجنة أيضا لإدارة النادي.

وانضم عاطف مبروك كنائب لـ سمير حلبية في اللجنة الجديدة.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات اليوم 7 يناير 2022.. بايرن وسيتي ومحترف مصري الدرجة الثانية – فوز الأوليمبي والمنصورة والمجد وتعادل المصري بالسلوم في مجموعة بحري "الكل يتحدث عن صلاح لكن يجب على المصريين القلق من نيجيريا" مصدر مقرب من مرعي لـ في الجول: يرغب في فسخ تعاقده مع المصري

من جهة أخرى، تواجد علي الطرابيلي في منصب أمين الصندوق كما كان الحال في المجلس السابق، بجانب عضوية محمد قابيل، وحسن عمار.

ويتواجد كذلك عاطف مبروك مع حسن عزت، ومحمد سلامة في العضوية.

وسيتولى حسن عمار مهمة التحدث باسم مجلس إدارة النادي رسميا.

وجاء تشكيل اللجنة المؤقتة كالتالي:

-محمد سمير حلبية – رئيساً

-عاطف صابر مبروك - نائباً للرئيس

على عوض الطرابيلي - أميناً للصندوق

حسن عزت ناصف – عضوا

محمد محمد قابيل – عضوا

محمد سلامة – عضوا

حسن عمار - عضوا والمتحدث الرسمي باسم النادي المصري

ويستعد المصري لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية.

الدوري المصري كأس الرابطة المصرية المصري
نرشح لكم
الزمالك يصرف جزءا من مستحقات لاعبي السلة أبو عبلة: منح بعض لاعبي الأهلي راحة بسبب نزلة برد.. وخضوعهم لمسحة خارج النادي خبر في الجول - مسحة جديدة لـ إبراهيم عادل.. و"كورس فيتامينات" فقط للعلاج خبر في الجول - الأهلي يشدد الإجراءات الاحترازية للحفاظ على لاعبيه قبل المونديال
أخر الأخبار
منافس مصر – مدير السودان: مباراة غينيا مفتاح العبور.. وهدفنا أكبر من التأهل كثالث 6 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بوم بوم بوم.. بيونتيك إلى فيورنيتنا 8 دقيقة | الدوري الإيطالي
لاعب بوركينا فاسو لـ في الجول: كورونا سيبعدني و4 لاعبين والمدرب عن لقاء الكاميرون 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اعتماد لجنة مؤقتة لإدارة النادي المصري 17 دقيقة | مصر
سان جيرمان يعلن غياب ميسي عن مواجهة ليون.. وخماسي آخر بسبب كورونا 21 دقيقة | الدوري الفرنسي
كورونا يحرم بوركينا فاسو من 4 لاعبين قبل لقاء الكاميرون في افتتاح كأس إفريقيا 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الزمالك يصرف جزءا من مستحقات لاعبي السلة 39 دقيقة | رياضات أخرى
أبو عبلة: منح بعض لاعبي الأهلي راحة بسبب نزلة برد.. وخضوعهم لمسحة خارج النادي 46 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني 4 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا