اعتماد لجنة مؤقتة لإدارة النادي المصري

اعتمدت وزارة الشباب والرياضة، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي المصري خلال الفترة المقبلة.

وجاء سمير حلبية رئيس النادي المصري على رأس اللجنة أيضا لإدارة النادي.

وانضم عاطف مبروك كنائب لـ سمير حلبية في اللجنة الجديدة.

من جهة أخرى، تواجد علي الطرابيلي في منصب أمين الصندوق كما كان الحال في المجلس السابق، بجانب عضوية محمد قابيل، وحسن عمار.

ويتواجد كذلك عاطف مبروك مع حسن عزت، ومحمد سلامة في العضوية.

وسيتولى حسن عمار مهمة التحدث باسم مجلس إدارة النادي رسميا.

وجاء تشكيل اللجنة المؤقتة كالتالي:

-محمد سمير حلبية – رئيساً

-عاطف صابر مبروك - نائباً للرئيس

على عوض الطرابيلي - أميناً للصندوق

حسن عزت ناصف – عضوا

محمد محمد قابيل – عضوا

محمد سلامة – عضوا

حسن عمار - عضوا والمتحدث الرسمي باسم النادي المصري

ويستعد المصري لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية.