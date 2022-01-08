سان جيرمان يعلن غياب ميسي عن مواجهة ليون.. وخماسي آخر بسبب كورونا

السبت، 08 يناير 2022 - 14:13

كتب : FilGoal

ميسي نيمار مبابي

أعلن باريس سان جيرمان غياب ليونيل ميسي ونيمار وجانليوجي دوناروما وأنخيل دي ماريا عن مواجهة أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي.

ويحل سان جيرمان ضيفا أولمبيك ليون في الجولة 20 من الدوري الفرنسي غدا الأحد.

وأشار النادي في بيانه الطبي لغياب ليونيل ميسي عن مواجهة ليون بسبب تطبيق بروتكول التعافي من فيروس كورونا بعد شفائه.

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ويغيب أيضا أنخيل دي ماريا ويوليان داركسلر ودانيلو بيريرا وليفان كورزاوا وجانلويجي دوناروما بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

فيما يتواصل غياب البرازيلي نيمار الذي يتلقى الرعاية الصحية ومن المتوقع أن يعود للتدريبات خلال 3 أسابيع.

وغاب نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان منذ 28 نوفمبر أمام سانت إيتيان.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي بعد نهاية الدور الأول برصيد 46 نقطة من 19 مباراة.

الدوري الفرنسي ليونيل ميسي نيمار
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