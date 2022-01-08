كورونا يحرم بوركينا فاسو من 4 لاعبين قبل لقاء الكاميرون في افتتاح كأس إفريقيا

أعلن فيرمان سانون مساعد كامو مالو مدرب بوركينا فاسو إصابة 4 لاعبين في الفريق بفيروس كورونا.

وذلك قبل يوم من مواجهة الكاميرون في افتتاح كأس إفريقيا 2021.

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وتعقبها مباراة إثيوبيا وكاب فيردي في المجموعة ذاتها.

وتبدأ كأس إفريقيا، التي تأجلت عاما بسبب تفشي فيروس كورونا، في الكاميرون بمشاركة 24 فريقا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة ضد نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتجري المباراة النهائية في 6 فبراير المقبل.