الزمالك يصرف جزءا من مستحقات لاعبي السلة

السبت، 08 يناير 2022 - 13:54

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك - كرة سلة

أخطر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك لاعبي السلة بصرف جزءا من مستحقاتهم المالية المتأخرة، ووعدهم بصرف باقي المستحقات خلال الفترة القادمة حسبما ذكر موقع النادي الرسمي.

وحرص أحمد مرتضى على حضور المران الختامي لفريق السلة استعدادا لمواجهة الجزيرة، وذلك لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

وطالب أحمد مرتضى من لاعبي الزمالك تقديم أفضل أداء أمام الجزيرة والفوز باللقاء ومواصلة سلسلة الانتصارات بعد التغلب على مصر للتأمين في اللقاء الماضي، للحفاظ على فرص الفريق بالمنافسة على لقب دوري السوبر.

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وكان مرتضى منصور رئيس النادي قد صرّح أمس: "يوم الأحد كل لاعبي الطائرة والسلة وتنس الطاولة سيحصلون على مستحقاتهم". (طالع التفاصيل)

ويستضيف الزمالك نظيره الجزيرة في السادسة مساء اليوم السبت على صالة حسن حلمي، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري السوبر.

ويحتل الزمالك المركز الثامن في ترتيب دوري السوبر رجال برصيد 8 نقاط من 6 هزائم وفوز وحيد، بعد نهاية مباريات الدور الأول.

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