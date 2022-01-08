كاف يعلن موعد وتفاصيل قرعة المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت تفاصيل وموعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وستجري القرعة في 22 يناير الجاري في دوالا بالكاميرون على هامش كأس إفريقيا 2021 المقامة في الأخيرة.

وسيتم تقسيم الفرق العشرة المتأهلة إلى مستويين بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في نوفمبر 2021.

ستلعب الفرق الخمسة الأعلى تصنيفًا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفًا، وستجري مباراة الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى.

وبحسب تصنيف نوفمبر فإن توزيع الفرق على المستويين سيكون على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية

وستجري المباريات في نهاية مارس المقبل.