مران الأهلي - عودة موسيماني وتدريبات "شاقة".. ومسحة طبية

خضع فريق الأهلي لمسحة طبية صباح السبت قبل استئناف التدريبات.

وعاد بيتسو موسيماني لقيادة مران الفريق بعد عودته لمصر مساء الجمعة إثر إجازة قصيرة.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية في الجيم قبل استكمال المران في الملعب.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية "شاقة" ومتنوعة لمدة ٤٥ دقيقة في بداية المران، وذلك وفقا للبرنامج البدني والتدريبي الذي حدده الجهاز الفني.

وقاد موسيماني تقسيمة "قوية" وفقا لما ذكره موقع النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الرابطة.

ثم يواجه الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والبنك الأهلي.

وسيشارك الأهلي في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.