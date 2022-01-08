استبعاد 3 أندية إيرانية من دوري أبطال آسيا 2022.. وفريق قطري يستفيد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحب تراخيص 3 أندية إيرانية من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

والأندية الثلاثة هي: بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان.

وبحسب بيان الاتحاد الآسيوي "لم تنجح الأندية الثلاثة بتلبية كافة المعايير الإجبارية المطلوبة، وبالتالي فإنها لم تحصل على الترخيص للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022".

وأضاف البيان "اعتبرت الهيئة أن أندية بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان لا تمتلك الآن أهلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022، كما رفضت الهيئة الطلب الاستثنائي الذي تقدم به الفريق الأخير".

وبحسب شبكة بي إن سبورتس فأن الغراقة القطري استفاد من استبعاد الأندية الإيرانية الثلاثة وحجز بطل رابع الدوري القطري مقعده المباشر في دور المجموعات من النسخة المقبلة.

🧨 الغرافة القطري @ALGHARAFACLUB يتأهل مباشرة إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا @theAFCCL_ar معفياً من خوض الملحق بعد قرار الاتحاد الآسيوي @theafcdotcom استبعاد الأندية الإيرانية من البطولة pic.twitter.com/28ts9G2teC — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 8, 2022

يذكر أن اتحاد جدة السعودي والذي يلعب له أحمد حجازي لن يشارك أيضا في النسخة المقبلة بدوري أبطال آسيا بسبب الفشل في الحصول على الرخصة للمشاركة في البطولات الآسيوية الممنوحة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم لموسم 2021-2022.

يُذكر أن الهلال السعودي هو حامل لقب دوري أبطال آسيا بعدما حقق لقب نسخة 2021 للمرة الرابعة في تاريخه لينفرد بالرقم القياسي.