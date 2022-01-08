استبعاد 3 أندية إيرانية من دوري أبطال آسيا 2022.. وفريق قطري يستفيد

السبت، 08 يناير 2022 - 13:16

كتب : FilGoal

دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحب تراخيص 3 أندية إيرانية من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

والأندية الثلاثة هي: بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان.

وبحسب بيان الاتحاد الآسيوي "لم تنجح الأندية الثلاثة بتلبية كافة المعايير الإجبارية المطلوبة، وبالتالي فإنها لم تحصل على الترخيص للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022".

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وأضاف البيان "اعتبرت الهيئة أن أندية بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان لا تمتلك الآن أهلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022، كما رفضت الهيئة الطلب الاستثنائي الذي تقدم به الفريق الأخير".

وبحسب شبكة بي إن سبورتس فأن الغراقة القطري استفاد من استبعاد الأندية الإيرانية الثلاثة وحجز بطل رابع الدوري القطري مقعده المباشر في دور المجموعات من النسخة المقبلة.

يذكر أن اتحاد جدة السعودي والذي يلعب له أحمد حجازي لن يشارك أيضا في النسخة المقبلة بدوري أبطال آسيا بسبب الفشل في الحصول على الرخصة للمشاركة في البطولات الآسيوية الممنوحة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم لموسم 2021-2022.

يُذكر أن الهلال السعودي هو حامل لقب دوري أبطال آسيا بعدما حقق لقب نسخة 2021 للمرة الرابعة في تاريخه لينفرد بالرقم القياسي.

دوري أبطال آسيا بيرسيبوليس الغراقة القطري
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