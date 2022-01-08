مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: اقتربنا من ضم جناح دينامو مينسك

السبت، 08 يناير 2022 - 13:11

كتب : ياسر الشريف

بوي

كشف مصدر في الإسماعيلي أن ناديه بات قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع الجناح الإيفواري جان-موريل بوي لاعب دينامو مينسك البيلاروسي.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"الإسماعيلي أرسل موافقته لمينسك على دفع 300 ألف دولار مقابل الحصول على بوي".

وواصل "أرسلنا عقدا مبدئيا ليوقع اللاعب عليه قبل حضوره لمصر من أجل إتمام التعاقد".

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وأضاف "تفاوضنا لضم اللاعب بعدما وافقت عليه اللجنة الفنية وكذلك خوان براون مدرب الفريق".

وسيكون بوي ثالث صفقة شتوية للدراويش بعد المهاجم البوليفي كارميلو ألجارانياز والجناح الجامبي سايكو كونتي.

ولعب بوي (25 عاما) لأسيك أبيدجان وينشط في الدوري البيلاروسي منذ صيف 2018.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة يوم الخميس في كأس الرابطة.

الإسماعيلي بوي
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