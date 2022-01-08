شفاء نجم تونس من فيروس كورونا

السبت، 08 يناير 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

حنبعل مجبري مع تونس أمام عمان

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم شفاء حنبعل المجبري لاعب المنتخب الوطني واستعداده للسفر إلى الكاميرون للمشاركة في كأس إفريقيا 2021.

ولم يسافر اللاعب البالغ عمره 18 عاما مع بعثة نسور قرطاج بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا يوم الخميس.

وأصيب حنبعل لاعب مانشستر يونايتد وزميلاه يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري بفيروس كورونا قبل أيام.

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لكن الاتحاد التونسي أعلن شفاء حنبعل والجزيري ليلحقا بالمنتخب في الكاميرون.

وتستهل تونس مبارياتها في البطولة القارية ضد مالي يوم الأربعاء.

ثم تواجه موريتانيا وجامبيا في 16 و20 يناير الجاري.

وتشارك تونس في كأس إفريقيا للمرة 21 وتوجت باللقب في أرضها عام 2004.

حنبعل المجبري منتخب تونس كأس إفريقيا
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