اللجنة المنظمة لـ أمم إفريقيا تكشف لـ في الجول تفاصيل يوم الافتتاح

السبت، 08 يناير 2022 - 11:40

كتب : محمد عبد العظيم

صامويل إيتو - كأس أمم إفريقيا 2019 - أمم إفريقيا

كشف أبيل مبينجوي المتحدث باسم اللجنة المنظمة لـ كأس الأمم الإفريقية 2021 تفاصيل يوم افتتاح البطولة المقامة في الكاميرون.

وتنطلق النسخة 33 من كأس الأمم الإفريقية على الأراضي الكاميرونية بين 9 يناير وحتى السادس من فبراير المقبل.

قال المتحدث باسم اللجنة المنظمة لـ FilGoal.com: "تفتتح أبواب ملعب أوليمبي في الساعة 10 صباحا بتوقيت الكاميرون، ومع بداية توافد الجماهير تبدأ العروض التجريبية".

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وأضاف "الحفل لن يكون ضخما وسيكون مقتصرا على بعض العروض الثقافية والشعبية في الكاميرون بجانب عروض الرسوم المتحركة يشمل على المنتخبات المشاركة في البطولة".

وأكمل "الساعة 2 بتوقيت الكاميرون يصل إلى الملعب أول الضيوف وهم أعضاء المكتب التنفيذي للكاف وستكون لهم جولة في الملعب والوقوف على جاهزية الافتتاح".

وأردف "بعد وصولهم بنصف ساعة يصل أعضاء السلك الدبلوماسي الكاميروني ونواب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا ويعقبهم بعد ذلك رئيس وزراء الكاميرون وبعض الوزراء".

وتابع "الساعة 3 بتوقيت الكاميرون يصل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) في صحبة صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لأرض الملعب".

وواصل " خلال ذلك الوقت يجتمع رئيس كاف مع رئيس فيفا وأعضاء المكتب التنفيذي مع الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة للبطولة على هامش الافتتاح وتوجيه الشكر لكل المسئولين الكبار في إفريقيا والفيفا على مساندتهم للكاميرون لإقامة الحدث".

وأتم "الساعة 4 بتوقيت الكاميرون يصل بول بيا رئيس دولة الكاميرون رفقة زوجته ويدخل الجميع إلى المقصورة الرئيسية في انتظار دخول الرئيس، ثم يُعزف النشيد الوطني للكاميرون وتبدأ الفرق الاستعراضية في تنفيذ عروضهم ثم يلقي الرئيس بول بيا كلمته الافتتاحية للبطولة، وتبدأ بها البطولة".

ويفتتح منتخب الكاميرون البطولة بلقاء بوركينا فاسو في السادسة مساءً يوم غد الأحد.

ويستهل منتخب مصر مشواره بلقاء الكاميرون في الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل 11 يناير في تمام السادسة مساءً.

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