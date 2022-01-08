والده: عبد الشافي سيجدد لـ الزمالك دون شروط

السبت، 08 يناير 2022 - 11:37

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك - محمد عبد الشافي

شدد والد محمد عبد الشافي لاعب الزمالك أن الأخير سيمدد عقده مع النادي.

وقال والد الظهير الأيسر عبر قناة الزمالك:"محمد ابن النادي وسيجدد، بدون كلام، لا يستطيع التفريط في النادي".

وواصل "سيجدد حتما، ودون أي شروط. لا يفكر في الاعتزال الآن لأنه لاعب ملتزم".

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وانتقل عبد الشافي من قطاع الناشئين في الزمالك إلى غزل المحلة عام 2006.

قبل أن يعود للقلعة البيضاء في 2009 ورحل في 2014.

ولعب عبد الشافي (36 عاما) للأهلي والفتح السعوديين قبل أن يعود للزمالك في 2019.

ومثل عبد الشافي فريق الزمالك في 198 مباراة وسجل 11 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق.

محمد عبد الشافي الزمالك
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