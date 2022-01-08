مدرب جامبيا يروي لـ في الجول تجربة اليمن: كنت أسمع صوت الطلقات لكنها واحدة من أجمل ذكرياتي

"كنت أسمع صوت الطلقات، لكنها واحدة من أجمل ذكرياتي، اليمن بلد رائع وشعبه جميل وأتمنى له السلام".

توم سينتفيت المدير الفني لـ جامبيا يتحدث عن تجربته الجريئة في تدريب منتخب اليمن رغم الوضع الأمني الصعب.

شاهد الفيديو:

video:1