خبر في الجول - لاعبان أجنبيان في الزمالك ينذران النادي بسبب المستحقات

علم FilGoal.com أن لاعبين أجنبيين إثنين في الزمالك وجها إنذارا للنادي قبل تقديم شكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقاتهما المتأخرة.

ويسعى الزمالك لحل أزمة المستحقات للحفاظ على استقرار فريق كرة القدم.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية طاحنة ويستعد لانتخابات مجلس إدارته في 11 فبراير المقبل.

وتضم قائمة الفريق الأول لكرة القدم في النادي 5 أجانب هم حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري التونسيين وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم المغربيين ورزاق سيسيه الإيفواري.

ويلعب الزمالك يوم الجمعة ضد إنبي في كأس الرابطة.

ثم يواجه فاركو وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.