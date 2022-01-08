سفير مصر بـ الكاميرون لـ في الجول: فندق المنتخب مقبول.. وصالة مخصصة لاستقبال البعثة

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون آخر استعدادات مدينة جاروا الكاميرونية لاستقبال بعثة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتبدأ كأس الأمم الإفريقية 2021، غدا الأحد التاسع من يناير وتنتهي في السادس من الشهر المقبل.

وقال سفير مصر في الكاميرون لـ FilGoal.com: "مدينة جاروا جميلة، جوها حار نهارا والرطوبة ليست عالية".

وأضاف "شاهدت ملاعب البطولة من الخارج، والمدينة رائعة".

وشدد "فندق المنتخب مقبول في حدود الإمكانيات".

وأردف "مطار المدينة تم تجديده مؤخرا وهناك صالة مخصصة لاستقبال المنتخب من أجل إجراء المسحات الطبية لفيروس كورونا عند وصولهم".

ويسافر منتخب مصر الساعة 11 صباحا اليوم السبت إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في كأس إفريقيا 2021.

ومن المنتظر وصول الفريق إلى الكاميرون الساعة 5 مساء وسيخضع مباشرة لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا.

وأتم "أخبرني محافظ المدينة بأن هناك رحلة يوم الإثنين المقبل ستصل المدينة تُقل 25 مسؤولا نيجيريًا منهم 4 وزراء ورئيس البرلمان في وفد رسمي لحضور مباراة مصر ونيجيريا في أول مباريات البطولة".

ويستهل منتخب مصر مشواره بلقاء نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل في الحادي عشر من يناير المقبل.