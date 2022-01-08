خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع جروس بشأن المستحقات

السبت، 08 يناير 2022 - 10:46

كتب : أحمد شوقي صلاح

كريستيان جروس

علم FilGoal.com أن مسؤولي الزمالك اتفقوا مع كريستيان جروس، المدرب الأسبق للفريق، على تسوية مستحقاته المتأخرة.

وذلك مقابل تنازل السويسري عن شكواه ضد النادي.

واتفق الزمالك مع جروس على دفع المستحقات في صورة أقساط خلال مدة قدرها سنة.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات اليوم 8 يناير 2022.. ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي منافس مصر - 10 إصابات بفيروس كورونا في منتخب غينيا بيساو منتخب مصر يطير إلى الكاميرون خبر في الجول - الزمالك يرفض عرض التعاون لـ مصطفى فتحي.. وناديان يفكران في ضم حازم إمام

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قررت إلزام الزمالك بدفع 700 ألف يورو لجروس.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (67 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني والآن يشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي بازل السويسري.

الزمالك جروس
نرشح لكم
رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة المفاوضات مع عمرو مرعي خبر في الجول - لاعبان أجنبيان ينذران الزمالك بسبب مستحقاتهما سفير مصر بـ الكاميرون لـ في الجول: فندق المنتخب مقبول.. وصالة مخصصة لاستقبال البعثة خبر في الجول - الزمالك يرفض عرض التعاون لـ مصطفى فتحي.. وناديان يفكران في ضم حازم إمام
أخر الأخبار
خبر في الجول - لاعبان أجنبيان ينذران الزمالك بسبب مستحقاتهما 8 دقيقة | مصر
سفير مصر بـ الكاميرون لـ في الجول: فندق المنتخب مقبول.. وصالة مخصصة لاستقبال البعثة 15 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع جروس بشأن المستحقات 21 دقيقة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 8 يناير 2022.. ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي 25 دقيقة | أوروبا
منافس مصر - 10 إصابات بفيروس كورونا في منتخب غينيا بيساو 35 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
منتخب مصر يطير إلى الكاميرون 46 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول - الزمالك يرفض عرض التعاون لـ مصطفى فتحي.. وناديان يفكران في ضم حازم إمام 10 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يقترب من اتفاق مع ساسي بشأن الحكم الحاصل عليه 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني 4 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا