خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع جروس بشأن المستحقات

علم FilGoal.com أن مسؤولي الزمالك اتفقوا مع كريستيان جروس، المدرب الأسبق للفريق، على تسوية مستحقاته المتأخرة.

وذلك مقابل تنازل السويسري عن شكواه ضد النادي.

واتفق الزمالك مع جروس على دفع المستحقات في صورة أقساط خلال مدة قدرها سنة.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قررت إلزام الزمالك بدفع 700 ألف يورو لجروس.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (67 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني والآن يشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي بازل السويسري.