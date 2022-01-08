منافس مصر - 10 إصابات بفيروس كورونا في منتخب غينيا بيساو
السبت، 08 يناير 2022 - 10:32
كتب : FilGoal
أعلن منتخب غينيا بيساو زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 10.
وكان الفريق أعلن يوم الجمعة إصابة قائده حارس المرمى جوناس مينديش بفيروس كورونا.
لكن عدد الإصابات في صفوفه بين اللاعبين والإداريين زاد قبل أيام قليلة من مباراته الأولى في كأس إفريقيا 2021.
وستلعب غينيا بيساو يوم الثلاثاء ضد السودان.
ثم تواجه مصر ونيجيريا في 15 و19 يناير على الترتيب.
وتشارك غينيا بيساو في كأس إفريقيا للمرة الثالثة.
وتسعى للتأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخها.
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