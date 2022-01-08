منتخب مصر يطير إلى الكاميرون

السبت، 08 يناير 2022 - 10:20

كتب : FilGoal

قميص منتخب مصر أمم إفريقيا 2021 (نفس قميص كأس العرب)

يسافر منتخب مصر الساعة 11 صباحا اليوم السبت إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في كأس إفريقيا 2021.

ويترأس البعثة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وتضم القائمة 26 لاعبا بعد انضمام مروان حمدي ومروان داوود يوم الجمعة.

وسيلحق محمد أبو جبل حارس المرمى بالبعثة في وقت لاحق، وكذلك عصام الحضري مدرب حراس المرمى، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

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ومن المنتظر وصول الفريق إلى الكاميرون الساعة 5 مساء وسيخضع مباشرة لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا.

ويخوض الفراعنة مرانهم الأول في الكاميرون صباح الأحد.

ومباراتهم الأولى ستكون ضد نيجيريا يوم الثلاثاء.

كأس إفريقيا منتخب مصر
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