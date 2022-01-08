منتخب مصر يطير إلى الكاميرون
السبت، 08 يناير 2022 - 10:20
كتب : FilGoal
يسافر منتخب مصر الساعة 11 صباحا اليوم السبت إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في كأس إفريقيا 2021.
ويترأس البعثة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وتضم القائمة 26 لاعبا بعد انضمام مروان حمدي ومروان داوود يوم الجمعة.
وسيلحق محمد أبو جبل حارس المرمى بالبعثة في وقت لاحق، وكذلك عصام الحضري مدرب حراس المرمى، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.
ومن المنتظر وصول الفريق إلى الكاميرون الساعة 5 مساء وسيخضع مباشرة لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا.
ويخوض الفراعنة مرانهم الأول في الكاميرون صباح الأحد.
ومباراتهم الأولى ستكون ضد نيجيريا يوم الثلاثاء.
🔴 | بعثة المنتخب تتوجه اليوم إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية ب 26 لاعبًا 🇪🇬 .... ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/bo6rPd1nQ3— EFA.eg (@EFA) January 8, 2022