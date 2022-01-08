خبر في الجول - الزمالك يرفض عرض التعاون لـ مصطفى فتحي.. وناديان يفكران في ضم حازم إمام

شهدت الأيام الماضية جلسة بين مسئولو نادي الزمالك ومصطفى فتحي من أجل معرفة موقفه النهائي بشأن الاستمرار مع النادي وتجديد عقده.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الزمالك قد تلقى عرضا من التعاون السعودي لضم مصطفى فتحي مقابل 250 ألف دولار.

ورفض مسؤولو الزمالك العرض كونه لا يتناسب مع قدرات اللاعب.

واشترط النادي رفع العرض إلى مليون دولار على الأقل.

جناح الزمالك عاد عقب نهاية إعارته مع سموحة، وسجل بقميص الزمالك 4 أهداف في 8 مباريات بالدوري الموسم الحالي.

وسبق أن لعب مصطفى فتحي معارا لصفوف التعاون موسم 2017-18، وسجل 5 أهداف وصنع 2 في 11 مباراة.

وعلم FilGoal.com أيضا أن فيوتشر والاتحاد يفكران في ضم حازم إمام في ظل عدم تجديد عقده مع نادي الزمالك حتى الآن.

وينتهي تعاقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

واكتفى الظهير الأيمن بالمشاركة لمدة 203 دقيقة فقط في 5 مباريات بقميص الأبيض.

وسبق لحازم أمام (33 عاما) أن لعب معارا في صفوف الاتحاد السكندري موسم 2016-17.