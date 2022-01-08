خبر في الجول – الزمالك يقترب من اتفاق مع ساسي بشأن الحكم الحاصل عليه

اقترب نادي الزمالك من الوصول إلى اتفاق مع فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي السابق للفريق من أجل تسوية مستحقاته المتأخرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اقترب من التوصل إلى اتفاق مع فرجاني ساسي لحل أزمة مستحقاته المالية بحصوله على 400 ألف دولار بدلا من 650 ألف دولار.























































































































































فرجاني ساسي كان قد حصل على حكم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مقابل 650 ألف دولار، لكن المفاوضات مستمرة لتقليل المبلغ.

من جهة أخرى، فإن فكرة عودة فرجاني ساسي إلى نادي الزمالك ليست مستبعدة داخل جدران النادي، واستغلالا لعلاقة اللاعب الجيدة مع إدارة النادي الحالية.

ورغم عدم استبعاد الفكرة، لكن الطرفان لم يتفقا حول هذا الأمر حتى الآن.

فرجاني ساسي لعب لنادي الزمالك خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.

الدولي التونسي حقق مع الزمالك ألقاب الدوري مرة، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الإفريقي.

صاحب الـ29 عاما انتقل إلى نادي الدُحيل القطري بداية من الموسم الجاري.