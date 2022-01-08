خبر في الجول - سياسة وأولويات الزمالك في ملف تجديد العقود.. وموقف رزاق سيسيه

يضع مسؤولو نادي الزمالك استراتيجية خاصة في ملف تجديد عقود اللاعبين.

ولم تصل إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي إلى اتفاق رسمي مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري مع النادي.

وحسبما علم FilGoal.com تضع إدارة الزمالك استراتيجية خاصة في ملف التجديدات، وهى التفكير أولا في توفير سيولة مالية كبيرة لرغبتها في التجديد للاعبين على مرتين بأقصى تقدير وليس كل لاعب بشكل منفرد حتى يتم حسم الملف سريعا.

ونفت إدارة الزمالك الاستقرار على رحيل أي لاعب من الزمالك في فترة الانتقالات الحالية.

ومن بين اللاعبين يرغب النادي في تجديد عقدهم، رزاق سيسيه، ولكن هناك استفسار عن مدى صحة التقارير التي أشارت إلى توقيعه للأهلي والتوصل إلى اتفاق مع النادي الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن الإيفواري أوضح لمسئولي الزمالك أنه لم يوقع للأهلي، ورحب بتجديد عقده مع النادي الأبيض، لكنه طلب الانتظار لحين مشاركته واستعادة مستواه الفني ثم مناقشة ملف تجديد عقده.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي قد صرّح قائلا: "الأسبوع المقبل أي لاعب في فريق الكرة لديه النية للتجديد سنجدد له". (طالع التفاصيل)