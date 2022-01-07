العقدة مستمرة.. بوروسيا مونشنجلادباخ يهزم بايرن ميونيخ

الجمعة، 07 يناير 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

فلوريان نيوهاوس بايرن ميونيخ × بوروسيا مونشنجلادباخ

تغلب بوروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه بايرن ميونيخ مواصلا ترسيخ العقدة بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الألماني.

جاء ذلك رغم تقدم بايرن ميونيخ المبكر في الدقيقة 18 بتوقيع هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة في الزاوية اليمنى عقب تمريرة حاسمة من توماس مولر.

التعادل أتى في الدقيقة 27 بمتابعة من فلوريان نيوهاوس، قبل أن يتقدم ستيفان لاينر في الدقيقة 32 برأسية بعد عرضية من لوكا نيتز.

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الفوز رفع رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا، بينما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 43 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.

ويلعب دورتموند غدا في ضيافة أينتراخت فرانكفورت، بحثا عن فرصة تضييق الفارق إلى 6 نقاط.

بذلك فشل بايرن ميونيخ في الفوز على جلادباخ طوال الموسم الحالي، حيث تعادلا في الأسبوع الأول بهدف لكل فريق، بتقدم الحسن بليا لصالح جلادباخ وتعادل ليفاندوفسكي.

أما في الكأس فقد فجر مونشنجلادباخ المفاجأة الأقسى ساحقا البافاري بخماسية نظيفة، سجلها كواديو كونيه ورامي بن سبعيني "هدفين" وبريل إمبولو "هدفين".

بوروسيا مونشنجلادباخ بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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