عودة من بعيد تقود الجزيرة للفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي لأول مرة في تاريخه

توج الجزيرة بلقب كأس السوبر الإماراتي لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على شباب الأهلي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

الجزيرة حامل لقب الدوري الإماراتي عرف أخيرا طعم لقب كأس السوبر بعدما تفوق على شباب الأهلي حامل لقب كأس الرئيس، إذ لم يعرف الجزيرة الفوز في 4 نسخ سابقة آخرها 2017.

شباب الأهلي تقدم أولا عن طريق محمد جمعة في الدقيقة 65 بعدما سدد الكرة من فوق الحارس (لوب).

وعاد الجزيرة من بعيدة عن طريق عبد الله رمضان الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 88 بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس.

الجزيرة لا يستسلم.. عبد الله رمضان يسدد بهدوء في مرمى شباب الأهلي ليسجل هدف التعادل شاهد الهدف بتعليق عامر عبد الله#الجزيرة_شباب_الأهلي #كأس_السوبر_الإماراتي #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/AUc5hLIOle — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 7, 2022

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع كاد ديابي أن يخطف هدف الفوز القاتل للجزيرة لكن ماجد ناصر كان له بالمرصاد وتصدى لتسديدته ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الترجيح للجزيرة والذي خسر كأس السوبر مرتين من 4 مرات بركلات الترجيح من قبل، بعدما أسكن لاعبوه كراته الخمس في الشباك.

وكتبت تسديدة عبدالله إدريس الأخيرة تتويجا لفخر أبو ظبي بلقب كأس السوبر الإماراتي لأول مرة في تاريخه بالفوز 5-3.