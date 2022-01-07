عودة من بعيد تقود الجزيرة للفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي لأول مرة في تاريخه

الجمعة، 07 يناير 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

الجزيرة بطل السوبر الإماراتي 2021

توج الجزيرة بلقب كأس السوبر الإماراتي لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على شباب الأهلي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

الجزيرة حامل لقب الدوري الإماراتي عرف أخيرا طعم لقب كأس السوبر بعدما تفوق على شباب الأهلي حامل لقب كأس الرئيس، إذ لم يعرف الجزيرة الفوز في 4 نسخ سابقة آخرها 2017.

شباب الأهلي تقدم أولا عن طريق محمد جمعة في الدقيقة 65 بعدما سدد الكرة من فوق الحارس (لوب).

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وعاد الجزيرة من بعيدة عن طريق عبد الله رمضان الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 88 بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع كاد ديابي أن يخطف هدف الفوز القاتل للجزيرة لكن ماجد ناصر كان له بالمرصاد وتصدى لتسديدته ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الترجيح للجزيرة والذي خسر كأس السوبر مرتين من 4 مرات بركلات الترجيح من قبل، بعدما أسكن لاعبوه كراته الخمس في الشباك.

وكتبت تسديدة عبدالله إدريس الأخيرة تتويجا لفخر أبو ظبي بلقب كأس السوبر الإماراتي لأول مرة في تاريخه بالفوز 5-3.

الجزيرة كأس السوبر الإماراتي شباب الأهلي
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