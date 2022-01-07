روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا

الجمعة، 07 يناير 2022 - 22:38

كتب : FilGoal

روجيه ميلا - الكاميرون

شن روجيه ميلا أسطورة الكاميرون، هجوما قويا على دول شمال إفريقيا، وعلى رأسهم مصر والمغرب.

ويرى ميلا بأن المغرب ومصر ساندا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمحاولة عرقلة تنظيم بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وعن ذلك قال روجيه ميلا في تصريحات لقناة TV Monde 5: "من المؤسف أن يدعم المغرب ومصر فيفا لعدم تنظيم أمم إفريقيا".

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وأوضح "الدول المغاربية دائما ما يحدثون الفوضى، أنا آسف. سأخبرهم بصفتي أخ لهم، للمغرب ومصر وللآخرين، فهذا الأمر ليس طبيعيا".

أسطورة الكاميرون أتبع "إذا لا يروا أنفسهم أفارقة، فليذهبوا للعب في أوروبا أو آسيا أو في مكان آخر، لكن لا يجب أن يأتوا ليحدثوا فوضى في القارة الإفريقية".

وأتم "لقد لعبوا دائمًا في إفريقيا وصنعوا نجاحاتهم وتطوروا هنا وتقبلناهم، لذلك لا أرى سببا لاستمرارهم اليوم في التحدث بشكل سيء عن البلدان الأخرى".

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

مصر تتواجد في المجموعة الرابعة من البطولة رفقة نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.

كأس أمم إفريقيا الكاميرون روجيه ميلا
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