ماني: نحن لا نخفي وجوهنا.. في الماضي كان منتخب الجزائر أوفر حظا

الجمعة، 07 يناير 2022 - 21:36

كتب : FilGoal

ساديو مانيه - إسماعيلا سار - السنغال

أبدى ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال اعتقاده أن الفريق قادر على العودة بلقب كأس الأمم الإفريقية من أراضي الكاميرون.

وقال ماني في مؤتمر صحفي: "كما اعتدت القول، إنها بطولة إفريقيا، وهذه هي الرياضة. أعتقد أننا أحد المنتخبات التي سافرت إلى الكاميرون مستهدفة الفوز باللقب".

وأضاف "كما كنت أقول دائما، لا يجب أن نخفي وجوهنا. لدينا كل شيء للفوز بهذه البطولة. الآن يجب أن نتحلى بالهدوء والتواضع والاحترام للخصوم، ثم نقدم كل ما لدينا كما اعتدنا".

أخبار متعلقة
مسحة إيجابية.. عزل أوباميانج وليمينا والمدرب المساعد في معسكر الجابون باسيرو كاندي.. محقق أحلام غينيا بيساو يأمل في مفاجأة ضد مصر منافس مصر - إصابة قائد غينيا بيساو بفيروس كورونا أبو جبل لـ في الجول: مسحة جديدة بعد 48 ساعة للحاق ببعثة منتخب مصر

وعاد ماني بذاكرته إلى نهائي 2019 في العاصمة المصرية القاهرة، حين توج منتخب الجزائر على حساب السنغال بهدف بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية.

وأوضح النجم السنغالي "في آخر نسخة لم نكن بعيدين عن البطولة. المنتخب الجزائري كان أوفر حظا. هذا العام ستكون الأمور مختلفة".

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الخامسة لمنافسات كأس أمم إفريقيا ضد غينيا ومالاوي وزيمبابوي.

كأس الأمم الإفريقية ماني السنغال كأس أمم إفريقيا الجزائر
نرشح لكم
روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا جون كيستر.. عاد من إنجلترا لتوحيد سيراليون في أمم إفريقيا سيراليون.. محمد كالون مسحة إيجابية.. عزل أوباميانج وليمينا والمدرب المساعد في معسكر الجابون
أخر الأخبار
عودة من بعيد تقود الجزيرة للفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي لأول مره في تاريخه 11 دقيقة | الوطن العربي
روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
جون كيستر.. عاد من إنجلترا لتوحيد سيراليون في أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
منافس الأهلي - تأجيل البت في صلاحية ملعب الهلال لاحتضان المباريات ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ماني: نحن لا نخفي وجوهنا.. في الماضي كان منتخب الجزائر أوفر حظا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل مانشستر سيتي - بدون جوارديولا و7 لاعبين.. جيسوس يقود الهجوم ضد سويندون ساعة | الدوري الإنجليزي
سيراليون.. محمد كالون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مسحة إيجابية.. عزل أوباميانج وليمينا والمدرب المساعد في معسكر الجابون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي