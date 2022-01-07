ماني: نحن لا نخفي وجوهنا.. في الماضي كان منتخب الجزائر أوفر حظا

أبدى ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال اعتقاده أن الفريق قادر على العودة بلقب كأس الأمم الإفريقية من أراضي الكاميرون.

وقال ماني في مؤتمر صحفي: "كما اعتدت القول، إنها بطولة إفريقيا، وهذه هي الرياضة. أعتقد أننا أحد المنتخبات التي سافرت إلى الكاميرون مستهدفة الفوز باللقب".

وأضاف "كما كنت أقول دائما، لا يجب أن نخفي وجوهنا. لدينا كل شيء للفوز بهذه البطولة. الآن يجب أن نتحلى بالهدوء والتواضع والاحترام للخصوم، ثم نقدم كل ما لدينا كما اعتدنا".

وعاد ماني بذاكرته إلى نهائي 2019 في العاصمة المصرية القاهرة، حين توج منتخب الجزائر على حساب السنغال بهدف بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية.

وأوضح النجم السنغالي "في آخر نسخة لم نكن بعيدين عن البطولة. المنتخب الجزائري كان أوفر حظا. هذا العام ستكون الأمور مختلفة".

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الخامسة لمنافسات كأس أمم إفريقيا ضد غينيا ومالاوي وزيمبابوي.